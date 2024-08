A ginasta italiana Alice D’Amato conquistou hoje a medalha de ouro no concurso de trave dos Jogos Olímpicos Paris2024, prova na qual a norte-americana Simone Biles, que procurava o quarto ouro na capital francesa, foi quinta.

Alice D’Amato, que alcançou o seu primeiro ouro olímpico, totalizou 14,366 pontos e repartiu o pódio com a chinesa Zhou Yaquin (14,100) e com a sua compatriota Manila Esposito (14,000), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Uma ida ao solo após a segunda série acrobática afastou Simone Biles da luta pelas medalhas, ‘empurrando-a’ para o quinto lugar, com 13,100 pontos, atrás da brasileira Rebeca Andrade, outra das favoritas, que foi quarta, com 13,933.

Simone Biles, que em Paris tinha chegado ao ouro nas três finais que disputou, pode ainda aumentar o seu palmarés, uma vez que vai disputar a final de solo, aparelho no qual é campeã mundial e foi campeã olímpica no Rio2016.

Com o quinto lugar, a texana, que tem sete medalhas de ouro, falhou a possibilidade de se juntar à ginasta russa Larisa Latynina e à nadadora Katie Ledecky, sua compatriota, no lote de mulheres mais tituladas de sempre em Jogos Olímpicos, com nove ouros.