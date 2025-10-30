Open de Bridge da Madeira reúne 926 participantes de 44 países

Arranca hoje o XXVIII Open Internacional de Bridge da Madeira, o maior torneio da modalidade realizado em Portugal e um dos mais prestigiados da Europa

A edição deste ano, que decorre até 10 de novembro, reúne 926 participantes de 44 nacionalidades, entre jogadores, árbitros e jornalistas especializados.

O Hotel VidaMar acolheu esta quarta-feira a conferência de imprensa de apresentação

Na conferência de imprensa de apresentação do Open, que decorreu ontem no Hotel VidaMar, o presidente da Associação de Bridge da Madeira, Miguel Teixeira, destacou o crescimento sustentado do evento, que em três anos aumentou em 50% o número de participantes. “Este é, de longe, o maior evento de bridge alguma vez realizado em Portugal. É também reconhecido internacionalmente como um dos melhores torneios da Europa, fruto de um trabalho contínuo de 28 anos”, sublinhou.

Entre os participantes, há 33 jogadores juniores e vários nomes de topo mundial, como Frederik Nystrom, Peter Bertheau, Martin Schaltz, Christian Bak e Anna Tjebbe, além do português Miguel Palma.

O torneio distribui 52 mil euros em prémios monetários, sendo acompanhado por uma equipa de 10 árbitros internacionais e dois jornalistas especializados, incluindo a alemã Monika Kummal, que se estreia na cobertura do evento.

O diretor regional do Desporto, David Gomes, salientou o impacto do Open Internacional de Bridge “não apenas no plano desportivo, mas também económico”, - as estimativas apontam para que o evento gere um impacto económico superior a 2 milhões de euros na Madeira -, e felicitou a organização “pela qualidade e consistência que têm garantido o sucesso do torneio e o retorno de centenas de participantes, ano após ano”.

Com o apoio da Direção Regional do Desporto, Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Associação de Promoção da Madeira e Câmara Municipal do Funchal, bem como de parceiros privados como a MCC Computadores, NOS Madeira e Empresa de Cervejas da Madeira, o “torneio afirma-se também como um importante motor de promoção da Região”, segundo a Associação de Bridge da Madeira.

“Mais do que uma competição, o Open Internacional de Bridge da Madeira é um encontro de convívio, lazer e partilha, que combina o espírito competitivo com a valorização social da modalidade. A crescente presença de jovens e o ambiente de camaradagem que marca o evento são, segundo a organização, “a prova de que o bridge continua a conquistar novas gerações e a promover a Madeira como destino de excelência também para o desporto da mente”.