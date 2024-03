Bom dia!

A requalificação do complexo do Porto Santo demora a arrancar. As obras deveriam ficar concluídas este mês, mas ainda nem começaram devido a um “imprevisto elétrico”, explica o Governo Regional ao JM. Agora, com a crise política e sem orçamento, o projeto continua sem sair do papel. Jovens atletas sem água para tomar banho.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Caminho aberto para Tomás Domingos no Marítimo.

Saiba ainda que Ricardo Baixinho está de regresso. Depois da polémica no Feirense-Nacional, que levou o árbitro ‘à jarra’ por uma semana, Ricardo Baixinho volta a ser nomeado.

Na I Liga, técnicos elogiam Miguel Nóbrega. Tralhão e Renato Paiva recordam o central madeirense, elogiando o seu potencial e inteligência.

Destaque também nesta edição para o ténis de mesa. Sporting e Benfica jogam no Funchal.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje.