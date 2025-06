Está escolhido o novo treinador do Marítimo. A escolha recaiu em Vitor Matos, segundo avançou o jornalista Fabrizio Romano, um dos maiores especialistas do mercado de transferências.

O ex-assistente de Jürgen Klopp, quando o técnico alemão orientava o Liverpool, “vai ser o novo técnico principal do Marítimo, com um contrato de dois anos. Acordo fechado após um processo liderado por João Moura, diretor desportivo do clube”, escreveu Fabrizio Romano na sua conta na rede social X.

Vitor Matos, de 37 anos, ruma à Madeira como técnico principal após na época agora finda ter desempanhado do cargo de treinador-adjunto nos austríacos do RB Salzburg, emblema onde Jürgen Klopp assumiu, no início deste ano, a direção geral de futebol.