Nelo 510 CUP: Bernardo Pereira foi o mais rápido no percurso de 4km

O Funchal recebeu hoje, domingo, dia 25 de agosto, as últimas etapas da NELO 510 CUP III e IV 2024, competição organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e do construtor de kayaks Nelo.

A competição de Canoagem de Mar, envolveu as categorias SS1 Seniores, Juniores e Masters Masculinos e Femininos. Esta prova contou com a participação de canoÌstas provenientes do CTMar, CNFunchal, CNCalheta, AN- CLobos, ADNPonta do Sol.

O Município do Funchal, a ARCM e a Nelo pretendem que a competição NELO 510 “capte o maior número de atletas e adeptos da especialidade de canoagem de mar, promovendo a modalidade de canoagem, promover a prática desportiva ao ar livre e valorizar as embarcações surfski”.

No que concerne às classificações, seguem os pódios por categoria:

SS1 Seniores Masculinos: 1º Bernardo Pereira (CNCalheta), 2º João Ornelas (ANCLobos), 3º David Fernandes (CNCalheta)

SS1 Seniores Femininos: 1º Luísa Pereira (CTMar), 2º Kamila Roberts (CNCalheta);

SS1 Juniores Masculinos: 1º José Câmara (CNCalheta), 2º João Rodrigues Jardim (ANCLobos), 3º Martin Perdigão (CNCalheta);

SS1 Juniores Femininos: 1º Cristina Fernandes (CTMar), 2º Andrea Lossada (ANCLobos);

SS1 Masters Masculinos: 1º Marco Gomes (CTMar), 2º André Sousa Pinto (CNFunchal), 3º Ruben Freitas (CTMar);

SS1 Masters Femininos: 1º Maria Faria Rodrigues (ANCLobos), 2º Catarina GonÁalves (ANCLobos);