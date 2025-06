Os alvinegros entraram para a última ronda com uma vantagem de três golos sobre o adversário direto, o Domingão. Perderam o jogo (4-2), mas fizeram a festa do regresso à 3.ª divisão da modalidade.

O desempenho do Nacional domina a capa do Desporto de hoje do JM.

Também em destaque estão as declarações de Cristiano Ronaldo, que colocou a Liga Saudita entre as cinco melhores do mundo.

O madeirense realça qualidade e competitividade e diz que só quem “não percebe nada de futebol” é que tem uma opinião contrária.

”Décio Andrade e Mariana Pestana em bom plano”; “Investidor vai defender proposta na Assembleia Geral”; “Guarda-redes Kevyn Vinicius chega do Fluminense”; e “Clássicos animam estradas do Funchal ao Porto Moniz” são outros títulos chamados à capa do Desporto.