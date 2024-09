O Nacional, da I Liga portuguesa, venceu hoje a AD Camacha, do Campeonato de Portugal, por 3-0, em jogo particular, com golos dos reforços Miguel Baeza, Arvin Appiah e Dyego Sousa, no Funchal.

Num encontro realizado no Estádio no Madeira, Tiago Margarido fez alinhar de início o guarda-redes Rui Encarnação, os defesas Afonso Freitas, Francisco Gonçalves, Douglas Sequeira e Gustavo Garcia, os médios Bruno Costa, André Sousa e Jota, e os avançados Gabriel Santos, Adrián Butzke e Isaac Tomich.

No decorrer do encontro, entraram ainda César Augusto, José Vítor, Léo Santos, Matheus Dias, Miguel Baeza, Luís Esteves, Rúben Macedo, Laabidi, Daniel Penha, Arvin Appiah, Tiago Reis e Dyego Sousa.

A equipa madeirense regressa aos trabalhos na segunda-feira, às 10:30, no Estádio da Madeira, no Funchal.

O próximo compromisso oficial dos ‘alvinegros’ está marcado para 15 de setembro, às 18:00, com a deslocação ao reduto do Estoril Praia, em partida a contar para a quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Decorridas quatro jornadas, o Nacional ocupa a 12.ª posição na tabela classificativa, com quatro pontos, os mesmos de AVS e Boavista.