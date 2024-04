O Nacional homenageou João Aurélio, assinalando os 300 jogos feitos pelo defesa ao serviço do clube madeirense.

Foi na tarde de 17 de Agosto de 2008, no Estádio da Madeira, que João Miguel Coimbra Aurélio estreou-se oficialmente com a camisola do Nacional. No jogo de abertura da época 2008/2009, para a Carlsberg Cup – 1ª Fase de Grupos (Taça da Liga), o jovem natural de Beja estreou-se na vitória sobre o Trofense, por 2-0.

O experiente defesa direito e capitão do clube, agora com 35 anos, foi esta 2.ª feira homenageado, a anteceder o jogo e a vitória (3-1) sobre o SL Benfica ‘B’, por ter cumprido 300 jogos de alvinegro ao peito na jornada 28 da Liga Portugal Sabseg (diante do AVS).

Vestido de alvinegro, o ‘capitão’ disputou todas as competições (1ª Liga, 2ª Liga, Taça da Liga, Taça de Portugal e UEFA Liga Europa), tendo somado 121 vitórias, 78 empates, 103 derrotas e o impressionante feito de 22.364 minutos nos 302 jogos até ao momento.

João Aurélio recebeu das mãos do presidente do CD Nacional, Rui Alves, uma camisola alusiva aos 300 jogos ao serviço do Clube e um quadro comemorativo, num dia muito especial para o capitão que partilhou com o restante plantel, equipa técnica, staff e adeptos toda a sua felicidade por este histórico momento.