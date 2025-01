Depois do nevoeiro, o FC Porto não tem forma de se queixar do clima na Choupana para justificar o falhanço no assalto à liderança.

A exibição nacionalista foi irrepreensível. O triunfo alvinegro, por 2-0, assentou numa estratégia que Tiago Margarido já havia anunciado: (re)entrada forte e coesão coletiva.

Na capa do Desporto, falamos também de ténis de mesa e de trail. Na primeira modalidade, o sonho do São Roque foi travado na final.

A derrota por 3-0, frente ao Sporting, não traduz a boa réplica da equipa madeirense, que perdeu todos os encontros na ‘negra’.

Já no trail, Fábio Santos e Elena Vaseva triunfaram na Boaventura.

Ainda na capa desportiva há uma chamada para o trio madeirense que continua sem vencer em 2025. Camacha e Machico empataram, enquanto o Marítimo B voltou a perder.