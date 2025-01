Bom dia!

O Marítimo e o Nacional jogam hoje e procuram bons resultados. O Nacional tem a difícil missão de jogar em Alvalade, mas quer pontuar, enquanto Ivo Vieira procura estrear-se nos Barreiros com um triunfo diante do Paços de Ferreira.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda uma despedida. Garrido deixa voleibol com mais de 2.000 atletas. O presidente cessante da associação, Edgar Garrido, faz ao JM um balanço positivo do seu percurso como dirigente. Para quem o suceder, pede que adicione “qualidade à quantidade”, de forma a que o voleibol possa regressar à elite nacional.

Saiba também que Cruz Azul nega acordo por Anselmi e que no futsal o Nacional está à beira do título. Alvinegros podem sagrar-se campeões regionais amanhã. Para isso basta o empate diante do Ribeira Brava.

Já no andebol, Portugal está pela primeira vez nos ‘quartos’. A seleção lusa fez história ontem com um triunfo inédito sobre a Espanha, que valeu uma qualificação inédita para os quartos de final do Mundial.

