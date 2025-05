O JM Desporto faz hoje manchete com o negócio de compra da SAD do Nacional com o investidor asiático. Clube ficou ontem à espera da primeira tranche, que não se concretizou até ao final da tarde. ‘Nacional à espera do dinheiro’ é o título.

Em destaque, com o foto, o desalento de Cristiano Ronaldo que ontem não conseguiu passar à final da Liga dos Campeões asiáticos de futebol. O Al Nassr perdeu por 3-2 frente ao rival sul-coreano.

No topo da página, o 1.º de Maio que hoje assinala 100 anos de existência. A efeméride será assinalada com uma gala no Casino e festa no Palheiro Ferreiro até domingo.

Outros destaques nesta edição. Nos Prazeres, ‘Torneio de futebol puro atrai milhares’ e nas Carreiras (se o tempo permitir) começa hoje o campeonato de motocross.

A fechar a página, a chamada para a crónica do jogo da Liga dos Campeões, entre Barcelona e Inter, que ficaram empatados a três.

Estes são os títulos, mas há mais noticiário desportivo para ler na edição. Acompanhe o JM também no site e através das aplicações. Bom feriado!