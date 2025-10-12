Mundial2026: Portugal começa a preparar Hungria na Cidade do Futebol

A seleção portuguesa começa hoje a preparar na Cidade do Futebol, em Oeiras, a receção de terça-feira à Hungria, que pode garantir o apuramento para o Mundial2026 de futebol, num dia que será principalmente de recuperação.

Após o triunfo de sábado por 1-0 sobre a Irlanda, Portugal centra-se agora no duelo da quarta jornada do Grupo F, que, em caso de triunfo e se a Arménia empatar ou perder na Irlanda, assegura a nono apuramento luso, sétimo seguido, para uma fase final de um Campeonato do Mundo.

Num dia totalmente fechado à comunicação social, como é habitual, os titulares e os jogadores com mais minutos no encontro com os irlandeses deverão fazer apenas trabalho de recuperação.

A seleção portuguesa volta a abrir as portas da Cidade do Futebol na segunda-feira, com o treino que está agendado para as 18:00 (embora essa hora ainda possa ser alterada), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

O Portugal-Hungria está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2), segiundo-se o trunfo de sábado sobre a Irlanda.

A seleção lusa lidera o Grupo F, com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, agora segunda classificada, seguido da Arménia, com três, e da Irlanda, que tem apenas um.

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.