Mundial2026: Palhinha quer já a qualificação e assume bom momento no Tottenham

João Palhinha afirmou hoje que a seleção portuguesa quer garantir já o apuramento para o Mundial2026 de futebol e admitiu que está a viver um bom momento no Tottenham depois de um 2024/25 “muito difícil” em Munique.

“Vamos ter dois jogos em casa, o que também é especial para todos. É uma emoção diferente quando jogamos no nosso país. Queremos a qualificação o mais depressa possível e, se pudermos já garanti-la e festejar todos juntos, é o cenário ideal”, afirmou João Palhinha em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do arranque do estágio de Portugal para os jogos frente à República da Irlanda e Hungria.

O médio admitiu que perdeu algum espaço na seleção nacional devido à época complicada no Bayern Munique, em 2024/25, e que agora, a viver uma ‘nova vida’ no Tottenham, espera somar mais minutos.

“O momento na seleção normalmente vive muito do que vivemos nos clubes. A verdade é essa. A última época não foi fácil para mim, especialmente com a lesão. Depois não tive as oportunidades que acho que merecia quando já tinha recuperado. Isso talvez tenha tido impacto nos minutos na seleção. Quando estamos a jogar e estamos bem nos clubes, é mais fácil ter os minutos aqui”, considerou o jogador de 30 anos.

Palhinha, que tem 36 internacionalizações e dois golos pela equipa das ‘quinas’, assumiu que Portugal está a viver uma excelente fase, sobretudo depois da conquista da Liga das Nações em junho.

“Estamos a atravessar uma fase em que olhamos para o lado e sentimos a confiança no colega que está ao nosso lado. Sentimos a qualidade. Há muita fome de ganhar títulos. Estamos muito motivados”, reforçou.

Visivelmente bem-disposto, o médio assumiu que está muito feliz no Tottenham e confessou que isso se tem notado no relvado e nos festejos dos golos, numa época em que já conseguiu ‘faturar’ três nos ‘spurs’ (na carreira, o máximo numa temporada são quatro).

“A maneira efusiva vai muito ao encontro das emoções. Venho de uma época muito difícil e talvez tenha festejado de uma maneira mais efusiva por tudo o que tinha guardado cá dentro. Poder dedicar cada momento de sucesso aos meus filhos. É o primeiro pensamento que tenho. O facto de ser isso tudo junto acho que me leva a festejar de tal forma”, confessou.

Portugal recebe a República da Irlanda, no sábado, e a Hungria, três dias depois, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).

A seleção lusa lidera o agrupamento com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.