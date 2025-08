Jorge Costa, antigo futebolista e capitão do FC Porto, faleceu esta terça-feira, vítima de uma paragem cardiorrespiratória ocorrida no centro de treinos do clube, no Olival.

O ex-internacional português ainda foi assistido pela equipa médica dos dragões e encaminhado de urgência para o Hospital de São João, no Porto, mas sofreu uma nova paragem já na unidade hospitalar, onde foi declarado o óbito.

A informação foi confirmada pelo gabinete de comunicação do hospital à Rádio Renascença.