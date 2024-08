O futebolista uruguaio Juan Izquierdo morreu, cinco dias depois de ter sofrido um ataque cardíaco durante uma partida em São Paulo, no Brasil, anunciou o hospital onde estava internado.

O Hospital Albert Einstein disse num comunicado que Izquierdo morreu pelas 21:38 de terça-feira (01:38 de hoje em Lisboa), “em consequência de morte cerebral após paragem cardiorrespiratória associada a uma arritmia”.

“É com a maior tristeza e pesar que o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo”, confirmou o clube uruguaio na rede social X (antigo Twitter).

“Todo o Nacional está de luto por esta perda irreparável. Que descanse em paz. Juan, estarás sempre connosco”, acrescentou o clube.

Na quinta-feira passada, o defesa de 27 anos desmaiou no relvado do estádio do Morumbi, em São Paulo, aos 84 minutos do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Taça dos Libertadores.

Izquierdo foi retirado do estádio de ambulância e levado imediatamente para os cuidados intensivos do Hospital Albert-Einstein, na metrópole brasileira, onde os médicos disseram que a paragem cardíaca tinha provocado danos neurológicos irreversíveis.

Após o anúncio da morte, o São Paulo manifestou nas redes sociais “profunda tristeza” e expressou as “profundas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, adeptos do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor”.

No domingo, a equipa brasileiro tinha vestido camisolas azuis claras com a legenda “Fuerza Izquierdo” (Força Izquierdo, em castelhano) para o jogo do campeonato em casa contra o Vitória.

A Confederação Sul-Americana de Futebol escreveu, também na rede social X, que “lamenta profundamente a partida” de Izquierdo e apresentou “sinceras condolências à sua família e amigos”.

Os jogos da primeira e segunda divisões de futebol do Uruguai foram adiadas no fim de semana passado e voltarão a não ser realizar este fim de semana.