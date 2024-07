O primeiro-ministro considerou que o desempenho da seleção nacional de futebol no Campeonato da Europa foi um orgulho para o país e um exemplo para os portugueses.

“Tivemos a infelicidade de não ultrapassar o último obstáculo que foi a marcação dos penáltis. Mas fizemos um grande jogo, fizemos uma grande campanha e não há dúvida que todos os jogadores, selecionador e equipa diretiva da federação são um orgulho para todos nós”, afirmou Luís Montenegro.

Falando aos jornalistas em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, onde visitou uma feira de vinho verde, o chefe do Governo acrescentou a propósito da seleção de futebol: “[O desempenho no europeu] foi uma forma, também, de inspirar o país a estar entre os melhores e saber posicionar-se entre os melhores”.

A seleção foi eliminada na sexta-feira da competição, nos quartos-de-final, no desempate por grandes penalidades, com a França, após um empate sem golos no tempo regulamentar e prolongamento.