Miguel Nunes fez o tempo de 3:56.2 na quarta classificativa do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, na segunda passagem pelo Castelejo, batendo o recorde da mesma e recuperando 1,2 segundos a João Silva, que terminou esta classificativa com o tempo de 3:57.4.

A diferença entre os dois é agora de 9,6 segundos, com João Silva a continuar na frente do rali. Miguel Nunes ascende ao segundo lugar, deixando agora Miguel Caires a 1,8 segundos.

A quinta classificativa, Câmara de Lobos 2, está marcada para as 12h59.