Miguel Nunes venceu o Rali do Marítimo/Município de Machico, terminando com uma vantagem de 10 segundos para o segundo lugar.

Apesar da recuperação que vinha sendo orquestrada por João Silva no último setor, com vitórias em três classificativas seguidas, Miguel Nunes confirmou o primeiro lugar da geral com uma prestação rapidíssima na última prova especial.

Na segunda passagem pela Fonte de Santo António, Miguel Nunes fez um tempo de 6:00.9, melhor do que os 6:04.4 de João Silva e do que os 6:25.3 de Vítor Sá, que terminou esta classificativa no terceiro posto.