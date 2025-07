Bom dia!

Apesar de não ter ganho, o piloto confessa ao JM ter saído do Rali da Calheta com uma “felicidade provavelmente igual” à que teria se tivesse vencido. Discutiu o triunfo com Miguel Nunes até ao fim e tem a convicção de que a equipa “está mais forte” depois de um início de época em falso.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. No Nacional, cinco trunfos com experiência de primeira divisão. Já no Marítimo, Nélio Batista elogiado pelo selecionador da Madeira. Jovem de 16 anos integra pré-época da equipa principal. Humberto Fernandes diz ter sido o melhor capitão sub-14 que orientou.

Saiba ainda que Funchal Futsal Cup decorreu num ambiente cheio de emoção.

