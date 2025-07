Martín Tejón foi oficializado como reforço do Marítimo, esta terça-feira.

“O extremo, de 21 anos, que também atua com facilidade nos espaços interiores, chega para reforçar o setor ofensivo orientado por Vítor Matos. Martín Tejón já integrou aos trabalhos dos verde-rubros no estágio em Rio Maior”, adiantou o emblema verde-rubro, numa nota divulgada no seu sítio oficial.

De acordo com o Marítimo, o futebolista espanhol assinou a título definitivo, com contrato por duas épocas, até 2027.

Na última temporada, Tejón representou a equipa principal do Valencia em sete jogos na Liga Espanhola e somou ainda 29 partidas e três golos pela equipa B da formação ‘che’.

Martín Tejón é o terceiro reforço já oficializado pelo Marítimo para a temporada 2025/26, depois do lateral esquerdo Paulo Henrique (ex-Radomiak Radom, da Polónia) e do lateral direito Xavi Grande (emprestado pelo Levante, de Espanha).