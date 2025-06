O Marítimo apresentou há pouco o técnico Vítor Matos, com o presidente do clube, Carlos André Gomes, a agradecer o facto de este ter aceitado a proposta verde-rubra.

Já o técnico, mostrou-se preparado para liderar uma equipa que ainda não sabe se será feita com as verbas de um investidor ou com uma redução no investimento verde-rubro.

“Uma coisa não influencia a outra. Pode influenciar naquilo que é depois é a quantidade de mercado que se possa procurar ou a quantidade de jogadores que se possa visualizar, mas em termos de perfil de jogador, em termos de necessidades, estão bem definidas e priorizadas”.

Vítor Matos disse ainda que um dos objetivos passa por ter os “adeptos a saírem do estádio com vontade de voltar para viver o próximo jogo e que tenham uma forma de se identificarem com a equipa”.