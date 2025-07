O Marítimo, da II Liga portuguesa de futebol, venceu hoje a AD Camacha, do Campeonato de Portugal, por 2-0, em jogo de preparação disputado à porta fechada, na Ribeira Brava.

Preslav Borukov e Pedrinho marcaram para os ‘verde-rubros’, que continuam invictos na pré-temporada, depois do empate diante do Sporting B (1-1), da II Liga, e do triunfo perante o Estoril Praia (3-2), da I Liga.

O técnico Vítor Matos lançou de início Samu, Xavi Grande, Noah Madsen, Júnior Almeida, Paulo Henrique, Guirassy, Marco Cruz, Carlos Daniel, Peña Zauner, Martín Tejón e Alexandre Guedes, segundo as informações divulgadas no site oficial do emblema insular.

No decorrer do encontro, entraram ainda Gonçalo Tabuaço, Pedro Teixeira, Rodrigo Andrade, Romain Correia, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Francisco França, Vladan Danilovic, Pedrinho, Igor Julião, Francisco Gomes, Preslav Borukov e Dani Benchimol, de acordo com a mesma nota.

O próximo encontro de preparação do Marítimo está agendado para sábado, diante do Arouca, da I Liga, com hora e local ainda por definir.