O Marítimo empatou (1-1) diante da União de Leiria, no Municipal de Rio Maior, casa emprestada ao conjunto leiriense devido à manutenção do relvado do seu recinto em Leiria.

Contas feitas, o Marítimo soma agora 6 pontos e está no 13.º lugar, enquanto a União de Leiria tem 9 pontos, no 6.º lugar.

No terceiro jogo pelo Marítimo, Silas continua sem vencer, conquistando o primeiro ponto ao serviço do clube, depois das derrotas recentes diante do Alverca, para a II Liga e do Pevidém, a contar para a Taça de Portugal.

Refira-se que o Marítimo recebe o FC Porto B na próxima jornada, em jogo marcado para o próximo sábado, a partir das 14 horas, no Estádio do Marítimo.