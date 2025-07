Marítimo: Radomiak Radom diz que tem contrato com reforço Paulo Henrique

O Marítimo anunciou ontem a contratação de Paulo Henrique, defesa que assinou um vínculo válido por duas temporadas. No entanto, os polacos do Radomiak Radom, anterior clube do futebolista, afirmam que Paulo Henrique ainda tem contrato com o clube.

“O Radomiak Radom informa que o jogador Paulo Henrique, que possui contrato válido com o clube, decidiu rescindir unilateralmente, alegando questões pessoais que permanecem confidenciais ao clube”, pode ler-se em comunicado publicado esta quarta-feira.

“Embora o clube compreenda os problemas pessoais de Paulo Henrique, não aceita tal comportamento. O assunto está a ser tratado pelo nosso departamento jurídico”, acrescenta o Radomiak Radom.

O açoriano Paulo Henrique, de 28 anos, foi o primeiro reforço anunciado pelo Marítimo para a temporada 2025/26. Antes de atuar no campeonato polaco em 2024/25, esteve ao serviço de Santa Clara, Paços de Ferreira, Covilhã e Penafiel.