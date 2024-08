Marítimo disputa final do Torneio Autonomia com o Nacional

O Marítimo venceu hoje o Marítimo La Guaira, por 1-0, e marcou encontro com o Nacional na final do Torneio Autonomia 2024, que será disputada amanhã no Estádio dos Barreiros.

O golo da formação orientada por Fábio Pereira foi anotado por João Tavares, aos 42 minutos.