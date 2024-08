O Nacional venceu hoje o FC Porto B, por 2-1, no Estádio da Madeira, e reservou um lugar na final do Torneio Autonomia de futebol, que será disputada no domingo, nos Barreiros.

A formação alvinegra foi para o intervalo a perder por 1-0, resultado fixado por Luís Mota, aos 13 minutos. A equipa de Tiago Margarido reagiu bem no segundo tempo e o reforço espanhol Baeza, aos 49’, restabeleceu a igualdade.

Coube ao madeirense Francisco Gonçalves, aos 56’, assinar o golo que carimbou o triunfo do Nacional e a presença na final, que será disputada entre o vencedor do jogo entre Marítimo x Marítimo La Guaira, que se disputa esta noite.