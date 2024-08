A terceira edição deste evento contou com a participação de perto de setenta pessoas que, ao longo de dois dias, disputaram primeiramente uma fase de grupos, e de seguida três diferentes níveis.

Benjamin Camacho e Francisco Dantas foram os grandes campeões do Nível 1. Esta dupla que, no ano passado, tinha acabado por se sagrar vice-campeã do torneio, conseguiu levantar o título perante Rodrigo Casanova e Ricardo Ventura, numa final equilibrada (2-1). Já no segundo nível, Francisca Marote e Afonso Paulino venceram diante de Bernardo Sousa e Francisco Brazão, também por 2-1. Já no terceiro nível, Diego Castro e Diego venceram a dupla de pai e filho, Manolo e Manolo Borrero e sagraram-se campeões.

Durante os quatro dias do evento, passaram mais de uma centena de curiosos por esta modalidade pelos três campos montados na Praia do Cabeço no Porto Santo.