Assinar, jogar e ganhar. O madeirense João Afonso, conhecido no mundo do futebol virtual por ‘Jafonso’, sagrou-se ontem campeão da eMLS League Series 2 ao vencer o jogo decisivo por 5-2 diante do alemão NRaseck7, que representa o St. Louis City SC.

‘Jafonso’ assinou pelo New England Revolution como FC Pro para 2024, no final de dezembro do ano passado. E com este triunfo, assinou a primeira conquista do emblema americano na eMLS, um torneio de esports promovido pela Major League Soccer em conjunto com a franquia EA Sports FIFA.

O funchalense, de 19 anos e estudante de gestão na Universidade de Lisboa, é representado Luna Galaxy eSports, marca que é detida pelo Liverpool e o internacional português Diogo Jota, avançado dos ‘reds’.