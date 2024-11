O médio madeirense Henrique Arreiol estreou-se hoje na equipa principal do Sporting, ao entrar ao minuto 74, para o lugar de Daniel Bragança, no encontro diante do Amarante, para a Taça de Portugal, que o Sporting vai vencendo por 5-0.

Aos 19 anos, Arreiol chega assim ao mais alto patamar futebolístico, somando alguns minutos na equipa principal do Sporting.

Recorde-se que o madeirense iniciou a carreira no Marítimo, alinhando dos sub-9 aos sub-13 e passou depois para as diversas equipas do Sporting CP, incluindo sub-23 e equipa B, sendo agora chamado a jogo na equipa principal orientada agora por João Pereira.