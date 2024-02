Madeirense Bárbara Santos é novidade na convocatória da Seleção

A guarda-redes madeirense Bárbara Santos é uma das novidades da convocatória da Seleção Nacional de futebol feminino, tendo em conta os jogos particulares com a República Checa e Coreia do Sul, agendados para 21 e 27 de fevereiro, respetivamente.

Refira-se que Bárbara Santos nunca representou a seleção principal portuguesa, embora tenha constado no lote de pré-convocadas para o Mundial 2023.

Para além da guardiã do Marítimo, de 30 anos, também constam na lista de convocadas de Francisco Neto as madeirenses Fátima Pinto (Sporting) e Telma Encarnação (Marítimo), que habitualmente integram as escolhas.

“O grande objetivo é observar novas jogadoras num contexto de seleção A e, ao mesmo tempo, preparar e afinar algumas coisas que precisamos para aquilo que será o apuramento para o campeonato da Europa”, adiantou Francisco Neto.

Os jogos com checas e sul-coreanas antecedem o sorteio do apuramento para o Euro2025, agendado para 5 de março, e foi nesse sentido que Francisco Neto apostou em “diversificar os contextos” dos jogos de preparação.

Lista de 30 convocadas:

- Guarda-redes: Bárbara Santos (Marítimo), Inês Pereira (Servette FC/Sui), Patrícia Morais (Sporting de Braga), Sierra Cota-Yarde (Universidade de Arkansas/EUA).

- Defesas: Ágata Pimenta (FC Fleury 91/Fra), Ana Borges (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha/Esp), Giovana Maia (Panathinaikos/Gre), Inês Maia (Besiktas/Tur), Joana Marchão (Servette FC/Sui), Lúcia Alves (Benfica) e Nelly Rodrigues (Nantes/Fra).

- Médios: Ana Rute (Sporting de Braga), Andreia Jacinto (Real Sociedad/Esp), Andreia Faria (Benfica), Beatriz Fonseca (Sporting de Braga), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Joana Martins (Sporting), Maria Alagoa (Florida State Seminoles/EUA) e Tatiana Pinto (Brighton/Ing).

- Avançadas: Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (sem clube), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Jéssica Silva (Benfica), Telma Encarnação (Marítimo) e Melissa Gomes (Reims/Fra).