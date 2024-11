Com uma exibição digna de uma “top-100”, a tenista britânica Jodie Anna Burrage, qualificou-se, esta tarde, para os quartos-de-final do Madeira Ladies Open, ao interromper o bom momento da indiana Riya Bhatia, batendo-a por 6-2 e 6-3.

Depois de ter estado na posição 83.ª do ranking mundial no ano passado, Burrage, que atingiu as meias-finais de um W75 na Alemanha, na semana passada, terá agora pela frente a vencedora do duelo que opunha a francesa Carole Monnet e checa Aneta Laboutkova, e que foi interrompido (chuva) quando Laboutkova liderava por 7-6 (6), 3-2 e 40-15. Igualmente a meio ficou o duelo entre a portuguesa Matilde Jorge e a britânica Holy Hutchinson, quando a vimaranense tinha vencido o primeiro set por 6-2 e o resultado registava uma igualdade a 4 jogos na segunda partida.

A ucraniana Daria Snigur, primeira cabeça-de-série e 141.ª do ranking WTA, continua a não facilitar e já está nos quartos-de-final. Hoje, desembaraçou-se de Ekaterina Yashina, por 6-2 e 6-3, e vai encontrar na próxima ronda a maltesa Francesca Curmi, que deixou pelo caminho a francesa de origem tunisina, Yasmine Mansouri, por 6-4 e 6-0.

Por disputar fica o encontro da portuguesa Francisca Jorge, segunda cabeça-de-série, com Kristina Dmitruk. No momento do envio deste press release a organização ainda ia tentar que se jogasse a partir do momento em que os courts da Quinta Magnólia secassem e não estivesse em causa a integridade física das tenistas. Daremos certamente conta nas redes sociais da Associação de Ténis da Madeira do desfecho deste dia atribulado devido à chuva.