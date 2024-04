Ligas profissionais 2024/25 arrancam a 10 e 11 de agosto

A edição 2024/25 da I Liga portuguesa vai começar a 10 e 11 de agosto, com a 34.ª e última jornada marcada para 17 e 18 de maio de 2025, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

De acordo com o organismo, a LPFP e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) acordaram hoje os calendários das competições profissionais da próxima temporada, com as datas de arranque e final a serem iguais para a II Liga.

O sorteio das competições profissionais vai acontecer em 07 de julho, que, de acordo com a Liga de clubes, vai continuar a ter condicionantes, em especial de defesa das equipas portuguesas que vão disputar as provas europeias.

A Taça da Liga, que na próxima temporada vai ser disputada por apenas oito equipas, terá em 30 de outubro os quartos de final, que apuram para a final a quatro em Leiria, com as meias-finais a serem disputadas em 07 e 08 de janeiro de 2025 e a final no dia 11 do mesmo mês.