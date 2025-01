Liga Europa: SC Braga perde na Bélgica e fica em posição delicada

O Sporting de Braga colocou-se hoje em posição delicada na Liga Europa de futebol, ao permitir a reviravolta do Union Saint-Gilloise e perder por 2-1 na visita à Bélgica, em jogo da sétima jornada da fase de liga.

O marroquino El Ouazzani adiantou os bracarenses, aos 16 minutos, mas o croata Franjo Ivanovic ‘bisou’ para os belgas, aos 50 e 74, consumando a segunda derrota seguida dos minhotos na prova, na qual ocupam a 27.ª posição, com sete pontos, fora dos lugares que dão acesso ao play-off.

Na oitava e última jornada, no dia 30 de janeiro, o Sporting de Braga, que viu Vítor Carvalho ser expulso aos 79 minutos, recebe a Lazio, líder isolada e já apurada para os ‘oitavos’, enquanto o Union Saint-Gilloise (15.º, com 11 pontos), também privado de Machida a partir dos 82 por expulsão, visita os escoceses do Rangers.