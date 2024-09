Liga das Nações: CR7 faz golo da reviravolta lusa ante Escócia

Portugal venceu hoje a Escócia, por 2-1, com um golo de Cristiano Ronaldo, depois de ter estado a perder, e isolou-se na liderança do Grupo A1 da Liga das Nações de futebol, após a segunda jornada.

No Estádio da Luz, em Lisboa, o suplente Cristiano Ronaldo, aos 88 minutos, marcou o golo da vitória lusa, depois de Bruno Fernandes ter, aos 54, empatado uma partida em que a Escócia marcou primeiro, por Scott McTominay, aos sete.

Com este triunfo, o segundo seguido, Portugal destacou-se no primeiro lugar do Grupo A1 da edição 2024/25 da Liga das Nações, com seis pontos, mais três do que Croácia e Polónia – que hoje se defrontaram em solo croata e os anfitriões venceram por 1-0 –, enquanto a seleção escocesa continua sem pontuar.