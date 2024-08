Simone Campedelli aumentou consideravelmente a vantagem na liderança do Rali Vinho Madeira. Na primeira passagem pela classificativa do Palheiro Ferreiro, o italiano ganhou 9,8 segundos a Diego Ruiloba e 12,4 segundos a Miguel Nunes.

João Silva, que seguia na segunda posição do Rali Vinho Madeira, sofreu um despiste e teve de trocar um pneu, tendo perdido vários minutos na classificativa. Os danos foram consideráveis, como comprovado no vídeo que um leitor fez chegar ao JM, pelo que a continuidade do piloto madeirense em prova ainda não é certa.