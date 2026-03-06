Lesão leva Ronaldo para Espanha

Cristiano Ronaldo saiu com queixas musculares no último encontro que cumpriu com a camisola dos sauditas do Al Nassr.

Hoje, o técnico Jorge Jesus revelou, em conferência de imprensa, que a lesão ocorrida no sábado é “mais grave do que se esperado”.

“Após fazer exames ficou claro que a lesão era mais grave do que era esperado, requer descanso e recuperação”, adiantou.

O treinador português explicou ainda que “Cristiano viajou para Espanha, como sucedeu com outros jogadores”.

“A lesão requer tratamento em Madrid, com o profissional que trabalha com ele. Esperemos que volte rapidamente para ajudar a equipa”, disse.

Cristiano Ronaldo está assim em dúvida para os encontros particulares da Seleção Nacional com o México e Estados Unidos, a 28 e 31 de março.

De resto, recorde-se que o jato privado do madeirense tinha viajado para a capital espanhola na útlima terça-feira, num momento de aumento de tensão no Médio Oriente.