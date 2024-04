Bom dia!

Num excelente jogo de futebol, Benfica e Sporting empataram a dois golos, valendo aos leões a vantagem (2-1) alcançada em Alvalade para atingir a final da Taça de Portugal. Dragão ferido joga época em Guimarães.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda novo hat-trick de Ronaldo na vitória do Al Nassr e quarteto de esgrima a caminho do Mundial nas arábias.

Destaque também para Santana que quer reentrar nos ralis. O autarca Dinarte Fernandes revela à rádio JM FM que vai procurar junto da FPAK uma solução para que o município volte a constar no campeonato de ralis. E critica “amuos e brigas de comadres” do Clube 100 à Hora.

