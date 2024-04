Karting: Dez jovens madeirenses ao volante no Campeonato de Portugal

Programa desportivo:

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Portimão, todas as categorias terão quatro sessões de treinos livres oficiais no sábado de manhã (entre as 08h50 e as 12h32 e para a tarde estão marcados os treinos cronometrados (entre as 13h30 e as 14h38) e as Finais 1 (entre as 15h03 e as 16h53). No domingo, disputam-se as Finais 2 (entre as 09h57 e as 11h47) e as Finais 3 (entre as 12h40 e as 14h30). A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 15h00.