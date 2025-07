O Juntos Pelo Povo (JPP) lançou esta terça-feira duras críticas ao Governo Regional da Madeira, acusando-o de “falhar descaradamente com os produtores agrícolas” ao não cumprir com o pagamento do apoio extraordinário à produção de cana-de-açúcar, prometido para a campanha de 2025 e legalmente previsto no Despacho n.º 145/2025, de 11 de abril.

“O Governo anda a brincar com quem trabalha a terra. Anuncia apoios durante a campanha eleitoral, publica despachos e faz promessas públicas, mas quando chega a hora de cumprir, desaparece”, acusa o partido. Segundo o JPP, nenhum produtor contactado recebeu até hoje os 120 euros por tonelada de cana entregues nos engenhos, valor estipulado para compensar o aumento dos custos de produção, o que está a deixar os agricultores em situação de incerteza.

O partido sublinha que, com o Orçamento Regional de 2025 aprovado e em vigor, não há qualquer desculpa para este atraso. “É um insulto à agricultura regional e a quem sustenta uma das culturas mais emblemáticas da Madeira”, afirmam.

Recorde-se que o apoio extraordinário foi anunciado pelo Governo, após uma grande pressão do JPP perante a necessidade de dar resposta à pressão inflacionista e à quebra de rendimento no setor primário. O JPP acusa agora o executivo de fazer “propaganda vazia” e exige a regularização urgente dos valores em atraso e a assunção de responsabilidades políticas pela falha no cumprimento da medida.

O partido, líder da oposição madeirense, critica o que considera ser uma “gestão negligente” por parte do executivo madeirense, que “usa os agricultores como bandeira eleitoral, mas critica as falhas sistemáticas na concretização das medidas anunciadas.

“O Governo trai os produtores e falha com a agricultura madeirense”, conclui o partido.