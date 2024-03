O Marítimo e o Nacional terão de fazer um investimento considerável caso queiram manter os jogadores emprestados, que se têm assumido como preponderantes.

De acordo com a capa de hoje do JM, no Nacional, as opções de compra de Gustavo, Paulo Vítor, Chucho e Ulisses totalizam quase 2 milhões de euros, enquanto Lucas Silva, no Marítimo, tem valor aproximado de 400 mil euros.

Na edição desportiva, trazemos também os resultados de ontem das equipas portuguesas na Liga Europa. O Atalanta levou a melhor sobre o Sporting (2-1), ao passo que a vitória do Benfica sobre o Rangers (1-0) carimbou o passaporte das águias para os quartos de final da competição.

“Profissionais no ‘primeiro cesto’”; “Madeirenses medalhados em Portimão”; e “Cristiano Ronaldo tenta regresso aos triunfos” são restantes destaque na capa do Desporto de hoje.