O atual líder do campeonato regional João Silva, venceu o Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, que encerrou com a disputa da nona e última classificativa, a Pedra do Poiso.

João Silva fez o tempo de 7:51.3 e selou o triunfo na prova, enquanto Miguel Nunes realizou o tempo de 7:52.3 fechando a prova no 2.º lugar.

A diferença final entre ambos fixou-se nos 6 segundos.

João Silva arrecada o ponto extra da vitória na última classificativa, totalizando 29 pontos neste rali.

Com o rumo dos acontecimento deste rali, o título regional só será assim decidido no último rali da temporada, no Porto Santo, agendado para 29 e 30 de novembro.