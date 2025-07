João Jacinto (CD Nacional) é o vencedor da 50.ª edição da Volta à Madeira em bicicleta, numa prova que esteve ao rubro desde o primeiro dia e que acabou por ser decidida ao segundo.

Bruno Maceiras (CS Marítimo) entrou para a última etapa como líder da geral, um posto conquistado depois do contrarrelógio de sábado. Após várias etapas em que Jacinto e Maceiras disputavam a liderança com tempos semelhantes, o ciclista do Marítimo conseguiu passar para o topo, mas apenas de forma temporária.

Isto porque houve reviravolta na manhã deste domingo, com João Jacinto a retomar o primeiro posto. No Funchal, o ciclista alvinegro ganhou um segundo na estrada a Bruno Maceiras, precisamente o tempo que precisava para voltar à liderança e vencer na geral.

A derradeira etapa foi vencida por Fernando Freitas (CN Seixal), que concluiu a Volta à Madeira com a camisola verde (classificação por pontos). Já a camisola azul (Montanha) ficou para João Jacinto. A camisola branca (Juventude) manteve-se com Bernardo Teixeira (CN Seixal). Leonardo Chícharo terminou como líder da camisola vermelha (Cadetes), ao passo que Susana Freitas (CD Nacional) manteve a camisola rosa (Setor Feminino).