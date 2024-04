A Iniciativa Liberal de Machico, na pessoa de António Nóbrega, enviou um comunicado à redação onde salienta a necessidade urgente de se proceder a uma intervenção no Estádio de Machico, lembrando a promessa do presidente do Governo Regional.

No mais, felicitou a Associação Desportiva de Machico (ADM), pela conquistas de vários campeonatos (Futebol, Voleibol) e em vários escalões de 2023/24 e pelo seu 55.º aniversário.

“O Estádio de Machico necessita de uma intervenção urgente. Com uma pista de atletismo obsoleta, a necessitar de uma reabilitação há largos anos, as condições precárias da infraestrutura agravaram-se substancialmente nos últimos meses.

As quatro torres de iluminação do recinto a necessitarem de uma intervenção imediata, pois já não permitem a prática desportiva naquele recinto no período noturno.

Importa salientar que este espaço, é utilizado pelas equipas sénior e de formação da referida Associação para a prática de futebol, assim como a formação da Adrap para a prática de atletismo.

O presidente do Governo Regional prometeu, por mais de uma ocasião, a intervenção no recinto, todavia, até ao dia de hoje nada foi feito”, elabora António Nóbrega.

“É necessário e premente dotar a iluminação com a tecnologia led, mais económica e amiga do ambiente, permitindo desta forma criar as condições adequadas para a prática desportiva de centenas de atletas machiquenses.

Urge ainda restaurar a única pista de atletismo da zona leste da ilha da Madeira, numa região com carência de infraestruturas para esta modalidade”, remata.