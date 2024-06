O Centro Desportivo da Madeira acolheu, no sábado, 8 de junho, o II Torneio de Futebol de 5, evento que contou com o apoio da Associação de Futebol da Madeira e de vários parceiros regionais.

A presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, Nivalda Gonçalves, referiu que, com este evento, pretendem promover a atividade física e proporcionar aos participantes um torneio competitivo e aberto a toda a comunidade.

Segundo refere a organização, em comunicado de imprensa, “o dia foi preenchido com os jogos da competição que decorreram no campo sintético e no campo coberto do polidesportivo, totalmente reabilitados, oferecendo, assim, as melhores condições para os praticantes da modalidade. Também não faltaram vários momentos de animação, a cargo do apresentador João Paulo Gouveia”.

Na classificação final, destaque para os três primeiros lugares, sendo o 3º classificado a equipa Canhas United, o 2º classificado o Madeira United e, em 1º lugar, com uma prestação excecional, o Ribeira de Água SAD, vencedor pelo segundo ano consecutivo.

Neste torneio também foram premiados outros jogadores que se destacaram, nomeadamente, o melhor marcador, havendo empate técnico, com 10 golos, entre Leonardo Severim e Eduardo Mendes, melhor guarda-redes (Carlos Leonel Gomes) e melhor jogador em campo (Filipe Pestana). Ainda foi atribuído o Prémio Disciplina, para valorizar a equipa com destacados índices de fair play ao longo do torneio e que, nesta edição, foi atribuído aos Canhas United.

“Recorde-se que o Centro Desportivo da Madeira continua a ser um importante meio dinamizador e promotor de atividades físicas e de lazer. O empreendimento conta com uma diversificada oferta lúdica e desportiva que contempla as extensas áreas ajardinadas e as várias instalações desportivas, adequadas a acolher um elevado número de modalidades direcionadas a atletas federados, atletas ocasionais e ainda para o público em geral”, conclui a nota.