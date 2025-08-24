II Liga: Vítor Matos repete onze do Marítimo para receção ao Feirense

Marítimo e Feirense sobem este domingo ao relvado dos Barreiros em partida da 3.ª jornada da II Liga, com o apito inicial a acontecer pelas 15h30.
Face ao encontro da ronda anterior, em Felgueiras, no qual o Marítimo somou o primeiro triunfo de 2025/26, o técnico Vítor Matos não promoveu qualquer alteração no onze titular para o desafio desta tarde.
A grande dúvida subsistia na baliza, com o regresso do guarda-redes Gonçalo Tabuaço às opções após castigo, porém o treinador manteve a confiança em Samu Silva, que esteve em bom nível no duelo da 2.º jornada.
O Feirense ocupa de momento o 5.º lugar, com quatro pontos, já o Marítimo está no 12.º posto, com três.Onze do Marítimo: Samú Silva, Xavi Grande, Noah Madsen, Romain Correia, Paulo Henrique, Ibrahima Guirassy, Marco Cruz, Carlos Daniel, Enrique Peña Zauner, Alexandre Guedes e Martín Tejón,No banco de suplentes verde-rubro: Gonçalo Tabuaço, Júnior Almeida, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Raphael Guzzo, Rodrigo Andrade, Francisco França, Francisco Gomes e Simo Bouzaidi.
Onze do Feirense: Francisco Meixedo, Emanuel Fernandes, Antonio Leal, Zé Ricardo, Luiz Gustavo, Gabriel Costa, Daouda Doumbia, Tiago Ribeiro, Leandro Antunes, Kirill Klimov, Jonny Arriba
No banco de suplentes fogaceiro: Diego Altube, Robinho, Gui Meira, Nile John, Ayoub Abou, Gabi Miranda, Miguel Correia , Desmond Nketia, Basit Ahmed
Há gente que arranja desculpa para tudo. O meu pai, por exemplo, gosta que o sirvam. Invariavelmente, a minha mãe faz-lhe o prato. E igualmente de forma...
Sempre me pelei com um medo medonho dessas cadelas. Lembro-me da senhora Virgínia “dei Lopes” contar histórias de feiticeiras, de pé, junto ao jardinzinho,...
Lembram-se daqueles domingos de verão feitos de dias grandes, preenchidos com almoços caseiros em família, tardes de conversas longas e biscas com sinais...
A responsabilidade pelo momento que vivemos é, inevitavelmente, coletiva.
Não é fruto de um dia, nem de um só partido, nem apenas de quem nele votou. É...
Esta semana marcou o limite para a entrega de listas às Eleições Autárquicas. Assistiu-se ao habitual desfile de candidatos, com direito às fotografias...
DO FIM AO INFINITO
Eu e a minha irmã desmanchávamos todos os brinquedos que nos ofereciam quando éramos miúdos. Todos sem exceção. Não se tratava de destruir, mas de desconstruir,...
Recentemente li a Ordem Mundial de Henry Kissinger. Nesse estudo, o ex-secretário de Estado dos EUA explora a história das relações internacionais, tomando...
A catástrofe que assolou Cabo Verde a 11 de agosto de 2025, em particular a ilha de São Vicente, deixou um rasto de destruição e de dor que não nos pode...
Neste dia em que vos escrevo, celebra-se a Cidade do Funchal. E, com ela, todos os Funchalenses, todos aqueles que aqui residem, todos os Funcionários...
Há uma ideia de casa que não é apenas abrigo. É estrutura moral, espessura cívica, gesto político silencioso. A arquitetura, quando serve a habitação coletiva,...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
Tudo a postos para o regresso do futebol – Sporting vs Benfica de peso
A temporada 2025/26 do futebol português começa com um embate de gigantes. Sporting e Benfica defrontam-se esta...
O FC Porto manteve hoje o pleno de vitórias no arranque da I Liga portuguesa de futebol, ao golear no seu estádio o Casa Pia, por 4-0, em jogo da terceira...
O Marítimo averbou este domingo a primeira vitória caseira na temporada 2025/26.
Em partida relativa à 3.ª jornada da II Liga, os verde-rubros vernceram...
O grupo parlamentar do PSD informa, em comunicado, que deu entrada, na Assembleia Legislativa, a um voto de pesar pelo falecimento de D. Teodoro de Faria....
O anterior presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, recorreu, esta tarde, à rede social X, para expressar o seu pesar pelo falecimento...
Na receção ao Feirense, a contar para a 3.ª jornada da II Liga, o Marítimo vai vencendo por 1-0 quando já foram disputados os primeiros 45 minutos da partida....
O maestro José Luís Borges Coelho, que se destacou não só no mundo da música, mas também na vida académica e na partidária, morreu hoje aos 85 anos, informou...
O despiste de um ligeiro teve como consequência a morte dos cinco ocupantes hoje na Estrada Nacional 266, no concelho de Monchique, distrito de Faro, disse...
Face...
93% dos candidatos da Madeira ao Ensino Superior foram colocados, nesta primeira fase, o que corresponde a 1.271 alunos.
Destes, 832 irão ingressar em instituições...
A ofensiva lançada por Israel na Faixa de Gaza em outubro de 2023 atingiu cerca de 62.700 mortos, com mais 64 vítimas nas últimas 24 horas, anunciaram...