II Liga: Vítor Matos repete onze do Marítimo para receção ao Feirense

Marítimo e Feirense sobem este domingo ao relvado dos Barreiros em partida da 3.ª jornada da II Liga, com o apito inicial a acontecer pelas 15h30.

Face ao encontro da ronda anterior, em Felgueiras, no qual o Marítimo somou o primeiro triunfo de 2025/26, o técnico Vítor Matos não promoveu qualquer alteração no onze titular para o desafio desta tarde.

A grande dúvida subsistia na baliza, com o regresso do guarda-redes Gonçalo Tabuaço às opções após castigo, porém o treinador manteve a confiança em Samu Silva, que esteve em bom nível no duelo da 2.º jornada.

O Feirense ocupa de momento o 5.º lugar, com quatro pontos, já o Marítimo está no 12.º posto, com três.



Onze do Marítimo: Samú Silva, Xavi Grande, Noah Madsen, Romain Correia, Paulo Henrique, Ibrahima Guirassy, Marco Cruz, Carlos Daniel, Enrique Peña Zauner, Alexandre Guedes e Martín Tejón,



No banco de suplentes verde-rubro: Gonçalo Tabuaço, Júnior Almeida, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Raphael Guzzo, Rodrigo Andrade, Francisco França, Francisco Gomes e Simo Bouzaidi.

Onze do Feirense: Francisco Meixedo, Emanuel Fernandes, Antonio Leal, Zé Ricardo, Luiz Gustavo, Gabriel Costa, Daouda Doumbia, Tiago Ribeiro, Leandro Antunes, Kirill Klimov, Jonny Arriba

No banco de suplentes fogaceiro: Diego Altube, Robinho, Gui Meira, Nile John, Ayoub Abou, Gabi Miranda, Miguel Correia , Desmond Nketia, Basit Ahmed