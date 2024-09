II Liga: Silas muda quatro ‘peças’ no Marítimo na visita a Leiria

Eram esperadas muitas mudanças, e elas aconteceram. Para a visita do Marítimo ao União de Leiria, o treinador Jorge Silas optou por fazer quatro mexidas no onze inicial comparativamente ao que foi escolhido para a partida da Taça de Portugal, com o Pevidém, que os verde-rubros perderam (2-1) no prolongamento.

Para o duelo desta tarde, com início marcado para as 15h30, Silas promoveu a titularidade de Gonçalo Tabuaço, Madsen, Igor Julião e Rodrigo Andrade por troca com Samuel Silva, Danilovic, Erivaldo Almeida e Tomás Domingos.

Onze da UD Leiria: Pawel Kieszek; Habib Sylla, Bura, Víctor Rofino, Marc Baró, Djé Tah D’avilla, Ryan Guilherme, Crystopher, Daniel dos Anjos, Jair da Silva, Alisson Santos.