II Liga: Samú, do Marítimo, eleito Guarda-Redes do Mês de Agosto

O guarda-redes do Marítimo Samú Silva foi eleito Guarda-Redes do Mês de Agosto da II Liga, numa eleição levada a cabo pelos treinadores principais da competição.

“Titular em três dos quatro encontros disputados pelos madeirenses, sendo suplente utilizado na primeira jornada, o camisola 12 sofreu apenas um golo, na derrota diante do L. Lourosa FC, contribuindo decisivamente para os três triunfos frente a FC Felgueiras (1-0), CD Feirense (1-0) e SC Farense (2-0), totalizando 14 defesas”, escreve a Liga Portugal.

O guardião luso-francês, de 26 anos, venceu com 18,89% dos votos, levando a melhor sobre Diego Calai, do Sporting BM que teve a mesma votação, no entanto o maritimista somou menos minutos.

Antonio Gomís, do líder Vizela, ficou em 3.º lugar, com 15,56%.