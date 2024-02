II Liga: Nacional e Marítimo conhecem datas e horários da 23.ª e 24.ª jornadas

A Liga Portugal divulgou esta tarde as datas e horários das partidas relativas à 23.º e 24.ª jornadas da II Liga.



Em relação às equipas madeirenses, o Nacional recebe o Penafiel no dia 24 de fevereiro, um sábado, pelas 15h30, e visita a UD Oliveirense, a 3 de março, um domingo, pelas 11h00.

Já no que diz respeito ao Marítimo, os verde-rubros visitam o reduto do Mafra a 25 de fevereiro, um domingo pelas 11h00, e recebem o Belenenses a 5 de março, uma terça-feira, pelas 18h00. Contudo a Liga Portugal indica que a receção maritimista aos azuis do Restelo está sujeita a alteração de horário.