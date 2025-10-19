II Liga: Marítimo perde e falha assalto à liderança

O FC Porto obteve hoje a sua primeira vitória na II Liga portuguesa de futebol, ao bater em casa o Marítimo por 3-1, em jogo referente à oitava jornada da prova.
O triunfo permite aos ‘bês’ portistas somar agora cinco pontos e deixar último posto da classificação geral para o Benfica B, que tem menos um jogo e quatro pontos.
O Marítimo mantém-se no terceiro lugar da classificação, com 14 pontos, falhando a subida à liderança.
O FC Porto B apresentou-se neste jogo reforçado com o guarda-redes João Costa, o lateral Martim Fernandes e extremo espanhol Angel Alarcón, que trabalham regularmente com a equipa principal, e os três deram maior solidez à equipa.
O Marítmo pressionou nos primeiros minutos e o FC Porto B respondeu aos nove minutos com um ataque rápido pela direita que Angel Alarcón finalizou com um remate que a defesa do Marítimo bloqueou na hora certa.
Martim Fernandes, de livre direto, atirou forte e forçou Samu a uma boa defesa aos 10 minutos e o 1-0 surgiu volvidos quatro minutos, num lance em que Angel Alarcón atacou pela direita, isolou-se, pareceu que quis cruzar e a bola sofreu um desvio em Rodrigo Borges, surpreendeu Samu e foi para a baliza deserta.
A equipa portista entusiasmou-se com o golo, mostrou-se desenvolta no ataque e criou muitas dificuldades à defesa insular, tendo dado então a sensação de que podia marcar novamente
O Marítimo reagiu e João Costa impediu o empate com uma boa defesa, aos 25 minutos, mas o caudal ofensivo dos visitantes esbarrou quase sempre na bem organizada defesa portista.
A segunda parte abriu com um lance de grande perigo para a balia portista, após um cruzamento da direita que Adriuan Butzke quase transformou em golo.
O Marítimo continuou a ter muito mais bola do que o FC Porto B, mas sentiu sempre grandes problemas para entrar na área adversária e criar perigo ou ocasiões de golo.
Com menos bola, o FC Porto foi muito mais perigoso, podia ter feito o segundo golo de contra-ataque mais do que uma vez e mereceu os três pontos, ante um adversário pouco objetivo no plano atacante.
FC Porto B: João Costa, Pedro Lima, Gabriel Brás, Felipe Silva, Martim Fernandes, João Teixeira (André Oliveira, 85’), Domingos Andrade, Kauê Rodrigues (Tiago Silva, 85’), Karamoh (Gonçalo Sousa, 63’), Melnichenka (Leonardo Vonic, 77’) e Angel Alarcón (Brayan Caicedo, 63’).
Marítimo: Samu, Xavi Grande, Madsen, Rodrigo Borges, Paulo Henrique, Raphael Guzzo (Martim Tavares, 82’), Guirassy (Elis, 75’), Marco Cruz (Danilovic, 59’), Martin Tejón, Simo Bouzaidi e Adrian Butzke (Carlos Daniel, 59’).
A Comissão Nacional do PS aprovou hoje o apoio a António José Seguro nas eleições presidenciais, com duas abstenções e os restantes a favor, adiantou à...
Milhares de manifestantes juntaram-se hoje, em Lisboa, para pedir a paz na Palestina e o cumprimento do cessar-fogo.
A coluna de manifestantes estava a...
Realizou-se na passada sexta-feira uma manifestação em defesa do Pão por Deus na loja Madeirense Puro, na rua Elias Garcia nº3.
Esta contou com a gravação...
O Governo israelita garantiu hoje que o cessar-fogo em Gaza se mantém em vigor, apesar do bombardeamento que realizou contra “alvos terroristas em Gaza”,...
A ONU anunciou hoje que funcionários da organização são reféns dos rebeldes Huthis em Sana, um dia após um novo ataque Huthi contra funcionários da ONU...
Duas pessoas foram, esta manhã, hospitalizadas na sequência de um acidente de viação ocorrido na Rua do Engenho do Mel, no Funchal. No local estiveram...
Cerca de uma centena de pessoas, entre adultos e crianças, embarcaram hoje a bordo do catamarã ‘Sea Nature’ para uma tarde em tons de cor-de-rosa, onde...
O grupo parlamentar do PSD/Madeira deu entrada, esta tarde, com um voto de congratulação, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, ao...
Cuca Roseta partilhou, nas suas redes sociais, imagens do concerto comemorativo dos 50 Anos da Autonomia, promovido pela Comissão Executiva dos 50 Anos...
Faleceu esta manhã, na cidade do Porto, Adriano Leão, ex-presidente e Sócio Honorário da Academia do Bacalhau Mãe e fundador da agência de viagens Lusoglobo,...