II Liga: Marítimo perde e falha assalto à liderança

O FC Porto obteve hoje a sua primeira vitória na II Liga portuguesa de futebol, ao bater em casa o Marítimo por 3-1, em jogo referente à oitava jornada da prova.

O triunfo permite aos ‘bês’ portistas somar agora cinco pontos e deixar último posto da classificação geral para o Benfica B, que tem menos um jogo e quatro pontos.

O Marítimo mantém-se no terceiro lugar da classificação, com 14 pontos, falhando a subida à liderança.

O FC Porto B apresentou-se neste jogo reforçado com o guarda-redes João Costa, o lateral Martim Fernandes e extremo espanhol Angel Alarcón, que trabalham regularmente com a equipa principal, e os três deram maior solidez à equipa.

O Marítmo pressionou nos primeiros minutos e o FC Porto B respondeu aos nove minutos com um ataque rápido pela direita que Angel Alarcón finalizou com um remate que a defesa do Marítimo bloqueou na hora certa.

Martim Fernandes, de livre direto, atirou forte e forçou Samu a uma boa defesa aos 10 minutos e o 1-0 surgiu volvidos quatro minutos, num lance em que Angel Alarcón atacou pela direita, isolou-se, pareceu que quis cruzar e a bola sofreu um desvio em Rodrigo Borges, surpreendeu Samu e foi para a baliza deserta.

A equipa portista entusiasmou-se com o golo, mostrou-se desenvolta no ataque e criou muitas dificuldades à defesa insular, tendo dado então a sensação de que podia marcar novamente

O Marítimo reagiu e João Costa impediu o empate com uma boa defesa, aos 25 minutos, mas o caudal ofensivo dos visitantes esbarrou quase sempre na bem organizada defesa portista.

A segunda parte abriu com um lance de grande perigo para a balia portista, após um cruzamento da direita que Adriuan Butzke quase transformou em golo.

O Marítimo continuou a ter muito mais bola do que o FC Porto B, mas sentiu sempre grandes problemas para entrar na área adversária e criar perigo ou ocasiões de golo.

Com menos bola, o FC Porto foi muito mais perigoso, podia ter feito o segundo golo de contra-ataque mais do que uma vez e mereceu os três pontos, ante um adversário pouco objetivo no plano atacante.

FC Porto B: João Costa, Pedro Lima, Gabriel Brás, Felipe Silva, Martim Fernandes, João Teixeira (André Oliveira, 85’), Domingos Andrade, Kauê Rodrigues (Tiago Silva, 85’), Karamoh (Gonçalo Sousa, 63’), Melnichenka (Leonardo Vonic, 77’) e Angel Alarcón (Brayan Caicedo, 63’).

Marítimo: Samu, Xavi Grande, Madsen, Rodrigo Borges, Paulo Henrique, Raphael Guzzo (Martim Tavares, 82’), Guirassy (Elis, 75’), Marco Cruz (Danilovic, 59’), Martin Tejón, Simo Bouzaidi e Adrian Butzke (Carlos Daniel, 59’).