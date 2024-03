II Liga: Marítimo ‘escorrega’ no Caldeirão

Foram precisos pouco mais de 15 minutos para o marcador funcionar no Estádio dos Barreios, onde o Marítimo recebeu o Belenenses, em jogo da 24.ª jorna da da II Liga de futebol.

O primeiro quarto de hora ofereceu poucos momento de emoção. Mas Euller, aos 16, encarregou-se de desferir um grande pontapé, já perto da linha da grande área, para colocar o Marítimo na frente do marcador, para gáudio dos adeptos verde-rubros. Só com azas é que o guardião dos azuis, David Grilho, teria conseguido impedir o golo.

Do descanso voltaram as mesmas equipas e um Belenenses mais atrevido. Face um Marítimo algo apático, os azuis do Restelo começaram a ameaçar o empate e este acabou mesmo por chegar aos 71 minutos, por intermédio de Mouhamadou Keita.

Até ao final, foram os visitantes a revelar mais ‘garra’ na procura do golo, que acabou por não surgir em qualquer baliza.